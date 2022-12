Netflix brengt verhaal van Vlaming Brian, die op eerste werkdag talloze mensen redde na vulkaanuitbarsting

“Je kan er hart van je ex mee terugwin­nen”: Moskou start nieuwe campagne om Russen naar oorlogs­front te brengen

Moskou is een nieuwe campagne gestart om Russen aan te moedigen om te gaan vechten in Oekraïne. Vooral morele waarden en zogenaamde ‘financiële voordelen’ worden daarbij in de verf gezet, stelt CNN. “Maar je kan er ook het hart van je ex mee terugwinnen”, klinkt het. Het Kremlin ontkende eerder dat er een tweede mobilisatiegolf zat aan te komen.

