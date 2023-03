Netanyahu houdt voet bij stuk ondanks massaal protest: omstreden gerechtelijke hervorming gaat door

Israëli­sche vrouwen komen als ‘handmaids’ op straat: tevergeefs, nieuwe wet beschermt premier Netanyahu tegen afzetting

Ondanks massale protesten in Israël tegen de justitiële hervorming, wordt het dan toch een pak moeilijker om een premier onbekwaam te laten verklaren. Het parlement zette na een nachtelijk debat het licht op groen voor een wetswijziging. In de laatste lezing stemden 61 van de 120 parlementsleden voor, 47 waren tegen. De andere volksvertegenwoordigers waren afwezig of onthielden zich. Als justitie geen stokje steekt voor de wet, is in de toekomst een drievierdemeerderheid nodig om een eerste minister uit zijn ambt te ontzetten.