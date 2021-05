Netanyahu biedt radicaal-rechts post van premier aan

Kijk mee achter de schermen bij de renovatie van de Notre Dame

9:48 De bouw van de kathedraal in het Franse Parijs nam destijds in 1163 zo’n 182 jaren in beslag. Maar het kostte de brand van 2019 maar enkele uren om de stabiliteit ervan volledig te ruïneren. De voorbije twee jaren is alles op alles gezet om wat er overblijft recht te houden.