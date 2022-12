Netanyahu benoemt oud-minister Eli Cohen tot minister van Buitenlandse Zaken

Dronken bestuur­ster vlamt over bevroren kanaal en zakt door het ijs

In de Amerikaanse stad Indianapolis legt een omstaander vast hoe een auto over een bevroren kanaal rijdt. De wagen scheurt over het ijs alsof het een weg is en komt iets verderop tot stilstand. Daarna zakt de auto door het ijs. Omstaanders snellen te hulp en vissen de bestuurster uit haar voertuig. Ze wacht in een hotel tot de politie ter plaatse is. Volgens de 33-jarige Biankia Gleason volgde ze gewoon haar gps. De politie zegt dat ze onder invloed was.

