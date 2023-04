Net nu de Parijse straten weer afvalvrij zijn: vuilnisophalers bereiden zich opnieuw voor op staking

UPDATE Donald Trump landt in New York voor histori­sche rechtszaak rond betalen zwijggeld aan pornoster: “Hij is klaar voor de strijd”

Donald Trump is geland in New York aan de vooravond van zijn voorgeleiding. De oud-president vloog met zijn eigen vliegtuig vanuit Florida, een dag voordat hij verwacht wordt in de rechtbank van New York. Trump werd vorige week aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een oud-president strafrechtelijk wordt aangeklaagd.