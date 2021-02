Net nu coronacijfers eindelijk goede kant op gaan: VS vrezen dat Super Bowl nieuwe superspreader was

Amerikaanse experts vrezen voor een nieuwe opstoot in het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Boosdoener: de Super Bowl van afgelopen weekend.

Het ging de jongste weken nochtans de goede kant op met de coronacijfers in de VS. Sinds september vorig jaar steeg het aantal nieuwe besmettingen dramatisch, met een voorlopig hoogtepunt op 2 januari. Toen werden op één dag meer dan 300.000 nieuwe gevallen van Covid-19 gerapporteerd. Sinds iets meer dan een maand nemen de cijfers echter af. Gisteren werden nog 89.727 nieuwe bevestigde gevallen geregistreerd. Het was van eind oktober en begin november geleden dat het er nog zo ‘weinig’ waren.

Omdat de tendens trager inzet in de cijfers van ziekenhuisopnames en overlijdens, was januari wel nog de dodelijkste maand sinds de start van de pandemie in de VS. Ze was verantwoordelijk voor 95.246 van de meer dan 460.000 coronadoden (20 procent) die er in het land al te betreuren zijn.

Finale

Experts vrezen nu dat er een einde kan komen aan de dalende besmettingscijfers. Meer bepaald door de Super Bowl van zondag, die plaatsvond in Tampa, Florida. Zo'n 20.000 fans woonden de finale van het American football-seizoen tussen de Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers bij. Hoewel het stadion maar voor een derde vol zat, werd er achteraf volop gevierd op straat en in de buurt. Bars openden speciaal voor de gelegenheid en organiseerden speciale Super Bowl-feestjes.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Er was zondag ook in de buitenlucht een mondmaskerplicht in Tampa en dat op plaatsen waar veel mensen verzamelden. Die werd niet overal even goed opgevolgd, zo blijkt uit beelden van de dag.

“Als 25.000 mensen verzamelen tijdens een pandemie en roepen en schreeuwen, zal er sowieso een overdracht van het virus zijn", aldus Carl Bergstrom, een biologieprofessor aan de Universiteit van Washington in de Amerikaanse krant The New York Times.

Gevaar

Ook op verscheidene andere plaatsen in de VS verzamelden supporters om samen naar het sportevenement te kijken. Topadviseur Anthony Fauci waarschuwde vooraf nog om dat niet te doen en zeker niet op plaatsen waar de ventilatie niet ideaal was. “Je brengt jezelf en je familie echt in gevaar", zei hij op nieuwszender MSNBC. “Het is het perfecte decor voor een mini-superspreaderevent in je eigen huis.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

De experts maken zich ook zorgen om de nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus. Zo werden in Florida al minstens 187 gevallen van de Britse variant B.1.1.7 gedetecteerd volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In geen enkele andere staat ligt dat aantal hoger. Gevreesd wordt dat deze variant de dominante zal worden in de VS en een golf van nieuwe gevallen en overlijdens zal veroorzaken.

Vaccineren

De Verenigde Staten zijn intussen volop bezig met vaccineren. Er worden momenteel gemiddeld 1,3 miljoen doses per dag toegediend. De VS behoren daarmee tot de beste vaccinatielanden ter wereld. Ze staan op de vierde plaats op het vlak van percentage inwoners dat een eerste dosis kreeg (9,67 procent) en zelfs op de tweede plaats op het vlak van percentage inwoners dat al volledig gevaccineerd is (2,85 procent).

