Net echt: nieuwsagentschap uit Koeweit stelt anker voor dat volledig met AI werd gemaakt

Is de Dalai Lama wel zo braaf als hij eruitziet? “Het is door zijn spontani­teit dat hij soms flaters begaat”

De Dalai Lama (87) is met zijn 19 miljoen volgers op Twitter even bekend als pakweg Harry Styles, hij won in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede en is volgens zijn volgers “bijzonder humoristisch”. Toch zorgt de Tibetaanse religieuze leider alweer voor controverse nadat hij een jong kind op de mond kuste en vroeg om aan zijn tong te zuigen. Eerder kreeg hij ook al feministen op z'n dak. Wie is de Dalai Lama eigenlijk echt? En is de man wel zo braaf als het boeddhisme voorschrijft?