Nestlé moet gepest directielid miljoenen betalen

De rechtbank oordeelde dat Yasmine Motarjemi, het voormalige hoofd voedselveiligheid bij Nestlé, recht heeft op negen jaar loon plus een schadevergoeding, goed voor 2 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 2,02 miljoen euro). De gewezen topvrouw beweert dat ze werd gepest wegens haar rol in het bedrijf, en gedwongen werd een uitkering aan te vragen. Haar advocaat noemt de uitspraak alvast een mijlpaal in de Zwitserse rechtspraak.

Motarjemi ging in 2000 werken bij Nestlé. Volgens haar begon het gepest in 2006 nadat ze waarschuwingen over voedselveiligheid signaleerde. In 2010 volgde haar ontslag.

Nestlé stond tussen 2008 en 2016 onder leiding van de Belg Paul Bulcke. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Zwitserse voedingsgroep. In 2015 moest hij nog getuigen op het proces. In een reactie zegt Nestlé niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het concern wijst er wel op dat de rechtszaak ging over personeelsbeleid, en niet over voedselveiligheid.

