Neppe abortusklinieken targeten in VS vrouwen met laag inkomen op Google, consistent waarschuwingslabel van Google ontbreekt

Onderzoekers van het Tech Transparency Project hebben ontdekt dat vrouwen met een laag inkomen in de VS geregeld worden geleid naar neppe abortusklinieken op Google wanneer ze de zoekmachine gebruiken om hulp te zoeken. Dat komt door de vele advertenties van neppe klinieken die als zoekresultaten worden weergegeven. Google kwam nog niet met een consistent waarschuwingslabel voor zulke misleidende advertenties.

Vrouwen met een laag inkomen in verschillende Amerikaanse steden hebben meer kans om geviseerd te worden door neppe abortusklinieken op Google dan vrouwen met een hoger inkomen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie van het Tech Transparancy Project. De zogenaamde ‘crisis centers’ doen zich voor als legitieme abortuskliniek maar proberen eigenlijk vrouwen te overtuigen om toch niet voor abortus te kiezen.

Voor het onderzoek werden nieuwe accounts aangemaakt op Google in de Amerikaanse steden Atlanta, Miami en Phoenix. Elke stad kreeg voor het onderzoek drie test-accounts met verschillende graden van inkomen. Met die accounts werd vervolgens op Google gezocht naar hulp bij abortus. De resultaten geven bijvoorbeeld aan dat 56 procent van de getoonde advertenties aan een vrouw met een laag inkomen in Phoenix van een neppe kliniek bleek te zijn. Voor een vrouw met een middelhoog inkomen was dat in Phoenix 41 procent en voor een hoog inkomen maar 7 procent. Enkel in Miami waren de resultaten omgekeerd. Miami is gelegen in Florida, één van de staten met minder restrictieve regelgeving. Onderzoekers speculeren dat daarom vrouwen met een laag inkomen in Miami minder wordt geviseerd als in andere steden.

“Tijd is van cruciaal belang”

De ‘crisis centers’ richten hun advertenties vermoedelijk op de armere bevolking omdat die vaak niet genoeg middelen hebben om naar een andere staat te reizen waar de abortuswet minder streng is. In de staat Georgia hebben Amerikanen na zes weken al geen recht meer op abortus. Arizona en Florida daarentegen is abortus pas verboden na vijftien weken.

“Door vrouwen met een laag inkomen vaker naar [neppe klinieken] te verwijzen dan vrouwen met een hoger inkomen in staten met restrictieve wetten, kan Google deze vrouwen vertragen bij het vinden van een legitieme abortuskliniek voor een legale en veilige abortus”, klink het bij Katie Paul, directeur van het Tech Transparency Project. “Het tijdvenster is in sommige van deze staten van cruciaal belang”, voegt ze er nog aan toe.

De schuld van Google?

Als bedrijven op Google een advertentie aankopen, kunnen ze ook instellen wie ze daar exact mee willen bereiken. Dat maakt het mogelijk voor deze neppe klinieken om voornamelijk vrouwen met een laag inkomen te targeten. Gebruikers zijn zich bovendien vaak niet bewust van dat feit.

De advertenties die neppe abortusklinieken verspreiden gaan echter vaak in tegen de regels van Google omtrent misleidende reclame. Google heeft al verschillende keren aansporing gekregen om veranderingen te maken in de behandeling van zulke advertenties. Zo contacteerden de senator van Virginia Mark Warner en de vertegenwoordiger van Michigan Elissa Slotkin het bedrijf vorig jaar met de vraag om de misleidende advertenties van ‘crisis centers’ te beperken in aantal en een waarschuwingslabel te voorzien om de gebruiker duidelijk te laten weten of de getoonde organisatie abortus aanbiedt of niet.

Nog geen consistente maatregelen

Google beloofde een dergelijk label te introduceren, maar de onderzoekers van het Tech Transparancy Project vonden nog verschillende advertenties van nepklinieken die het label niet gekregen hadden. Warner en Slotkin stuurden in november een tweede brief werd naar Google, maar dat leek niet te helpen. Slotkin zei dat ze teleurgesteld was om te horen dat Google er nog steeds niet in slaagt om crisiscentra te reguleren op het platform, ondanks dat ze hierover twee keer contact heeft gehad met de organisatie.

Engelse krant ‘The Guardian’ contacteerde Google voor een reactie. Een woordvoerder reageerde: “We staan ​​niet toe dat adverteerders zich specifiek richten op een doelgroep met een laag inkomen met advertenties, en we hebben strikte regels over hoe locatie kan worden gebruikt om lokaal relevante advertenties weer te geven. Het is belangrijk dat mensen die op zoek zijn naar informatie over abortus, weten welke services een adverteerder daadwerkelijk levert. Daarom eisen we dat elke organisatie die zich wil richten op vragen met betrekking tot het krijgen van een abortus, gecertificeerd is en duidelijk verklaart of ze al dan niet abortussen aanbieden. Vorig jaar hebben we deze vermeldingen geüpdatet om ze beter zichtbaar te maken voor gebruikers.”