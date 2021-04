Nepontvoering mondt uit in horrorkidnapping: Alessandro wordt verkocht aan jihadisten en kan pas na drie jaar bevrijd worden uit nachtmerrie

Een Italiaanse zakenman die zich door een bende liet verleiden om zijn eigen ontvoering in scène te zetten, werd uiteindelijk echt ontvoerd en ‘verkocht’ aan een jihadisten in Syrië. Alessandro Sandrini (34) zat drie jaar gevangen in Idlib voor hij kon worden bevrijd. De bizarre affaire, die volgens een Italiaanse krant “balanceerde tussen een farce en een ware tragedie” kwam aan het licht na een langdurig onderzoek door de Italiaanse antiterrorismepolitie. Dinsdag werden drie vermeende bendeleden gearresteerd in Brescia (Lombardije).

Het feit dat de Italiaanse regering grof geld zou betalen voor zijn vrijlating - zoals hem door de bende was voorgespiegeld - deed Alessandro Sandrini in 2016 overstag gaan om zijn eigen ontvoering in scène te (laten) zetten in Turkije nabij de grens met Syrië. De zakenman zat op droog zaad en een nepontvoering leek hem een uitstekend plan om daarna te kunnen zwemmen in het geld.

Luxevilla

Sandrini kreeg te horen van de bende - die het snode plan had bedacht - dat hij tijdens zijn nepontvoering in een luxevilla zou belanden waar hij “alles zou hebben wat hij nodig had: vrouwen, alcohol en drugs”.

De criminele bende, bestaande uit een Italiaan, twee Albanezen en een bonte verzameling van tot dusver niet-geïdentificeerde Turken, Marokkanen en Egyptenaren, hoopte miljoenen euro’s aan losgeld van de Italiaanse regering te krijgen.

Ook een ex-vriendin van Sandrini was betrokken in het complot. “Tijdens de rit naar het vliegveld bleef hij me vertellen dat ik kalm moest blijven, want als hij thuiskwam, zouden we heel veel (los)geld hebben dat afkomstig zou zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken”, vertelde ze aan de Italiaanse media.

“Voordat hij vertrok, verzekerde hij me dat als ik de schertsvertoning met zijn familie, de kranten en de politie zou volhouden, dat ik dan 100.000 euro zou krijgen,” zei ze.

Maar de uiterst gevaarlijke gok draaide verkeerd uit voor de Italiaanse zakenman. Nadat hij in oktober 2016 de stad Adana in Turkije bereikte, werd Alessandro door de bende verkocht aan een extremistische groepering die in Syrië actief was, namelijk Hayat Tahrir al-Sham (gelinkt aan al-Qaeda).

Video

In de zomer van 2018 ging een video de wereld rond waarin Sandrini in een oranje overall geknield zat met achter hem gewapende jihadisten, terwijl hij smeekte om zijn vrijlating. Tegelijkertijd werd er ook een gelijkaardige video verspreid van een ontvoerde journalist uit Japan (die bleek later ontvoerd te zijn door een andere groepering, het Al-Nusra Front, en werd in 2018 vrijgelaten).

In mei 2019 werd de Italiaanse gijzelaar uiteindelijk bevrijd na een gecoördineerde actie van de Italiaanse geheime dienst, de recherche en de crisisafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sandrini werd deze week aangeklaagd wegens het in scène zetten van een misdaad en het plegen van fraude.

Volledig scherm Alessandro Sandrini na zijn vrijlating © AFP

Andere slachtoffers

De bende maakte nog meer slachtoffers. In april 2016 werd Sergio Zanotti, een andere zakenman, naar de Turkse stad Antiochië gelokt met de belofte van een lucratieve deal op de zwarte markt. Ook hij werd verkocht aan terroristen en drie jaar vastgehouden.

Zijn vrijlating in april 2019 kwam er na bemiddeling door de Italiaanse inlichtingendiensten en werd door toenmalig premier Giuseppe Conte als een triomf gevierd. Er deden destijds berichten de ronde dat de Italianen losgeld hadden betaald om zijn vrijheid veilig te stellen. Hij is vooralsnog niet aangeklaagd, maar het onderzoek over zijn rol in deze onverkwikkelijke zaak gaat door.

De politie verklaarde dat nog een derde zakenman was benaderd om de trip naar Turkije te maken, maar hij bedacht zich op het allerlaatste moment en weigerde aan boord van het vliegtuig te gaan.

Dinsdag arresteerde de politie drie vermeende leden van de bende: de Italiaan Alberto Zanini (54)en twee Albanezen, Fredi Frrokaj (43) en Olsi Mitraj (41) - die alle drie in de buurt van de noordelijke Italiaanse stad Brescia wonen. Er werd ook 87.000 euro cash aangetroffen. In verband met de arrestatie van dinsdag was er ook een politieactie met een huiszoeking in Duitsland, aldus de Italiaanse veiligheidsautoriteiten.

