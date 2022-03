‘Nepnieuws' over invasie wordt in Rusland bestraft met celstraffen tot 15 jaar

Meer sport INTERVIEW. Was ze bang in Rusland? En wat nu met haar contract? Emma Meesseman spreekt bij terugkeer naar België over emotioneel afscheid en dubbel gevoel

Halsoverkop verliet Emma Meesseman (28) haar basketbalclub UMMC Ekaterinburg in Rusland door de oorlog in Oekraïne. Het afscheid met de ploegmaats was emotioneel, “want je weet niet wanneer en of we elkaar nog gaan terugzien”. Was het moeilijk om het land te verlaten? Had ze overleg met de andere Belgian Cats die in Rusland vertoefden of vertoeven? En wat met haar contract? “Het doet zeer omdat ik gedurende zeven of acht jaar alles voor de ploeg heb gegeven.”

3 maart