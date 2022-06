Nepal wil iconisch basecamp aan start van Mount Everest-klim verhuizen

Het kamp, dat tijdens het voorjaarsseizoen door maximaal 1.500 mensen mag gebruikt worden, ligt op de smeltende Khumbu-gletsjer. De grote boosdoener is de opwarming van de aarde. De smeltende gletsjer wordt almaar onveiliger voor klimmers. Een commissie die instaat voor de veiligheid van bergbeklimmers in de regio adviseert daarom om het kamp te verplaatsen. Een van de onderzoekers verduidelijkt dat de Khumbu-gletsjer maar liefst 9,5 miljoen kubieke meter smeltwater per jaar verliest.

Het kamp ligt op een hoogte van 5.364 meter, ongeveer drie kilometer lager dan de top van de Mount Everest. Het nieuwe tentenkamp zal ongeveer 400 meter lager liggen op een plek waar het hele jaar door geen ijs is. Onderzoekers zeggen dat het smeltwater de gletsjer destabiliseert. Bovendien getuigen klimmers dat er steeds vaker spleten en scheuren in het ijsoppervlak opduiken in het basiskamp.

Volledig scherm Het basiskamp verhuist naar een lagergelegen gebied. © Google Earth 3D

“Verrassend genoeg zien we ‘s nachts spleten verschijnen op de plaatsen waar we slapen”, zegt Kishor Adhikari, kolonel bij het Nepalese leger, die in het basiskamp verbleef terwijl hij een opruimactie leidde vanaf maart tot eind november. “Daarna besef je dat je er evengoed had kunnen invallen. Er ontstaan zo vaak scheuren daar. Het is riskant geworden.”

“We bereiden ons nu voor op de verhuis. We zullen binnenkort overleggen met alle belanghebbenden”, zegt Taranath Adhikari, directeur-generaal van de Nepalese toerismeafdeling, aan BBC. “We moeten ons aanpassen aan de veranderingen die we in het basiskamp zien. Het is essentieel voor de duurzaamheid. We horen vaak harde krakende geluiden, veroorzaakt door bewegend ijs. Ook vallen er rotsen naar beneden.”

Volledig scherm © AP

Vervuiling

Volgens een lid van de commissie, Khimlal Gautam, is de aanwezigheid van een grote groep mensen in het basiskamp een deel van het probleem. Hun uitwerpselen vervuilen de omgeving. Er zijn geen toiletten in het basiskamp. De klimmers graven een gat waar ze hun behoefte in doen. “Dan zwijg ik nog over de grote hoeveelheid brandstoffen zoals kerosine en gas om te koken. Ook dat heeft gevolgen voor het gletsjerijs.”

Adrian Ballinger, oprichter van het gidsbedrijf Alpenglow Expeditions, vindt de verhuis van het basiskamp “een logische stap”. Hij voorspelt dat er in de toekomst meer lawines, ijsscheuren en puin van rotsen het basiskamp zullen treffen. “Dit is onaanvaardbaar voor expeditieleiders. Dergelijke rampen kunnen vermeden worden”, aldus Ballinger.

Volledig scherm © AFP

De verhuis zou tegen 2024 rond moeten zijn. Het comité benadrukt dat het huidige basiskamp vooralsnog veilig is. “We hebben de technische en ecologische aspecten van het basiskamp beoordeeld, maar voordat we het verplaatsen zullen we dit met de lokale gemeenschappen verder moeten bespreken. We moeten rekening houden met verschillende aspecten”, besluit Adhikari.

Hoewel de meeste toeristen de beroemde berg via de zuidelijke kant in Nepal bezoeken, is het aantal bezoekers langs de Chinese kant de laatste jaren gestaag toegenomen. Dat basiskamp, gelegen in Tibet, wordt zelfs steeds populairder. Het is immers toegankelijk voor auto’s, terwijl er om het Nepalese kamp te bereiken een trektocht van bijna twee weken nodig is.

