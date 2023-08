Nepal wil beklimmen van Mount Everest duurder maken

“Geen enkele top is een mensenle­ven waard, behalve als je er een fortuin voor betaalt”: Vlaamse alpiniste hekelt egoïstisch toerisme op K2 nadat klimmers over stervende man lopen

Op de K2 in Pakistan, één van de gevaarlijkste bergen ter wereld, passeerden meer dan 50 bergbeklimmers langs een stervende man. In plaats van hem te helpen, keken ze even en klommen ze hem voorbij. De schokkende beelden gaan de wereld rond. Is de top dan meer waard dan een mensenleven? “We hebben al meer verontrustende scènes gezien”, zegt Sofie Lenaerts (47), bekend van ‘Kijk uit’ en fervent klimster.