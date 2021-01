Nek-aan-nekrace in ‘slag om de Senaat’ in Georgia: Democratische uitdager Warnock neemt leiding over van Republikeinse senator Loeffler

De Republikeinse senator David Perdue ligt voor de andere Senaatszetel momenteel in de tussenstand zo’n 1. 200 stemmen voor op zijn Democratische uitdager Jon Ossoff. Beiden staan ze op 50 procent.

De New York Times noemt het ‘aannemelijk’ dat de beide Democratische kandidaten zullen winnen. Doordat er ook in deze verkiezing in Georgia, net als bij de afgelopen landelijke verkiezingen, veel vervroegd is gestemd, kan het echter nog even duren tot er een definitief resultaat wordt gemeld. Komt nog bij dat er nu nog vooral stemmen moeten geteld worden uit stedelijke gebieden, waar de Democratische kandidaten sterker staan dan hun Republikeinse tegenstrevers.

Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, zegt dat hij de einduitslag rond 12.00 uur plaatselijke tijd verwacht. Hij verklaarde aan CNN dat het tellen in de nacht zal worden gestaakt en in de ochtend weer zal worden hervat. Zo’n 97 procent van de stemmen is nu geteld.

De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de meerderheid in de Senaat in handen te houden. Maar als de twee zetels naar de Democratische uitdagers gaan, zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken. In dat laatste geval zal de machtsbalans in de Senaat in het voordeel van de Democraten uitvallen. Bij een gelijkstand in het aantal stemmen is het dan de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democraat Kamala Harris.

Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid en zijn benoemingen.

Volledig scherm Een vrouw overhandigt haar stembiljet. © AFP

Uit de eerste peilingen van Edison Research kwam al naar voren dat de helft van de stemmers wil dat de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia veroveren, en dat de andere helft de Republikeinse meerderheid wil behouden. De helft van de kiezers die door Edison Research zijn ondervraagd, stemde bij de presidentsverkiezingen in november voor president Donald Trump en de andere helft koos voor de Democraat Joe Biden.

Die laatste ging er in november met minder dan 12.000 stemmen verschil met de verkiezingszege vandoor in Georgia. Dat was opvallend omdat de van oudsher conservatieve zuidelijke staat sinds 1992 niet meer voor een Democraat had gekozen. Destijds wist Bill Clinton er een meerderheid te winnen.

Volledig scherm Medewerkers van een telbureau aan het werk in Atlanta. © AP

Uitslag kan even op zich laten wachten

Omdat de verschillen erg klein zijn, kan het mogelijk nog dagen duren voordat de winnaars met zekerheid kunnen worden aangeduid. Bij een erg nipte race kunnen er bovendien nog hertellingen worden aangevraagd.

De verkiezingen zijn volgens de lokale overheid rustig verlopen, zonder lange rijen voor de stembureaus.