Neha (17) draagt een jeans, haar ooms slaan haar dood

INDIAEen 17-jarig meisje in India is door mannelijke familieleden met stokken doodgeslagen, waarna ze haar lichaam aan een brug lieten bungelen. Reden: Neha Paswan droeg een jeans. De moord in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh illustreert het echtelijk en familiaal geweld waar veel vrouwen en meisjes in India mee worden geconfronteerd.

Neha’s moeder Shakuntala Devi Paswan verklaarde aan BBC Hindi dat een grootvader en enkele ooms het meisje te lijf gingen. Het incident gebeurde vorige dinsdag thuis in het dorp Savreji Kharg in het district Deoria, een van de laagst ontwikkelde regio’s van de deelstaat.

De ruzie ontstond na een dag vasten. Neha kleedde ‘s avonds zich om en trok een topje en jeans aan, tot groot ongenoegen van haar grootouders. “Mijn jeans zijn gemaakt om te dragen”, zou ze hen hebben geantwoord. De ruzie escaleerde waarbij enkele mannelijke familieleden ter plaatse kwamen. Zij begonnen met stokken op het meisje te slaan.

Neha lag bewusteloos op de grond, waarna moeder Shakuntala een autoriksja belde om het meisje op die manier naar het ziekenhuis te brengen. Shakuntala wilde mee, maar mocht niet. Het werd haar belet door de ooms. De moeder belde eigen familieleden op en vroeg hun om langs te gaan in het ziekenhuis en het toegetakelde meisje op te zoeken. “Ze konden haar daar niet vinden”, aldus Shakuntala.

‘s Anderendaags kreeg de moeder het nieuws dat een opgehangen meisjeslichaam aan een brug over de rivier Gandaka bungelde. Het bleek om dat van Neha te gaan.

De politie is een onderzoek wegens moord en het vernietigen van bewijsmateriaal gestart. Tien personen zijn in beeld, onder wie grootouders, ooms, tantes, neven en de bestuurder van de autoriksja. Die laatste is samen met de grootouders en een oom opgepakt, zei politiewoordvoerder Shriyash Tripathi aan BBC Hindi.

De vader van Neha is als dagloner actief in de bouwsector in een stad in deelstaat Punjab, zo’n duizend kilometer verder. Een groot deel van zijn inkomsten was bestemd voor z’n kinderen zodat zij onderwijs konden volgen. Kapot van verdriet is hij naar het dorp teruggekeerd. Zijn ouders wilden dat Neha met school stopte.

Quote De regering zegt dat meisjes onze prioriteit zijn en kondigt grote plannen aan voor hun welzijn, maar er gebeurt niets in de praktijk. Genderactiviste Rolly Shivhare

De moord in India - met bijna 1,3 miljard inwoners nipt het tweede grootste land qua bevolking na China - is voorpaginanieuws. De afkeer over de feiten op de sociale media is groot, al blijft geweld tegen vrouwen en meisjes in de huiselijke sfeer een aanhoudend probleem.

“Er gebeurt niets in de praktijk”

“Het is schokkend dat we in de 21ste eeuw meisjes vermoorden en mishandelen omdat ze een jeans dragen of een smartphone gebruiken”, verklaarde genderactiviste Rolly Shivhare aan de BBC. “De regering zegt dat meisjes onze prioriteit zijn en kondigt grote plannen aan voor hun welzijn, maar er gebeurt niets in de praktijk. Opvangtehuizen zijn schaars en worden erg slecht beheerd. De enige oplossing op de lange termijn is meisjes meer bewust maken van hun rechten.”

Deskundigen bestempelen India als de gevaarlijkste VN-lidstaat voor vrouwen en meisjes. Dit bleek drie jaar geleden uit een peiling van de Thomson Reuters Foundation.

