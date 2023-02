Negenduizend Wagner-huurlingen omgekomen in Oekraïne, Russisch leger claimt inname van dorp in regio Charkov

De Amerikaanse regering schat dat er bij de Russische invasie van Oekraïne negenduizend huurlingen van de Wagner-militie zijn omgekomen. Ongeveer de helft van hen stierven sinds midden december, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, vrijdag in het Witte Huis. Sinds het begin van de invasie bijna een jaar geleden kwamen er volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten ongeveer 30.000 Wagner-huurlingen om of raakten ze gewond. Berichten uit het oorlogsgebied zijn dikwijls niet te controleren door onafhankelijke bronnen.

“Ze behandelen hun rekruten, voor een groot deel gevangenen, in het algemeen als kanonnenvoer”, zei Kirby over de Wagner-militie, die geleid wordt door Jevgeni Prigozjin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin. “Ze werpen hen letterlijk in een vleesmolen, op een onmenselijke manier, zonder aarzelen.” Kirby verwees daarbij ook naar de momenteel zware gevechten rond de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Ook daar zijn Wagner-huurlingen aan het werk.

Het Britse ministerie van Defensie schatte vrijdag nog dat er 40.000 tot 60.000 Russische soldaten zijn omgekomen sinds het begin van de invasie. Het totale aantal doden of gewonden aan Russische zijde schat Londen op 175.000 tot 200.000.

Inname dorp Charkov

Het Russische leger claimt zaterdag de inname van een dorp in de regio Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, een zeldzaam succes in deze fase van de oorlog in Oekraïne. De Russische troepen voeren al weken een offensief in het noordoosten, parallel aan offensieven rond de steden Bachmoet en Voegledar.

Het Russische ministerie van Defensie zegt in een persbericht dat het dorp Hrianykivka, in de regio Charkov, volledig “bevrijd” is. Het Oekraïense leger had in zijn ochtendbulletin verklaard dat het dorp door Russische artillerie “gebombardeerd” was, zonder verdere details. Het dorp bevindt zich op twintig kilometer van Koepjansk, de belangrijkste stad van het gebied in de regio Charkov.

De Russen hadden Koepjansk in de eerste dagen van de invasie een jaar geleden veroverd. Maar de Oekraïners konden Koepjansk nadien heroveren. Sinds een paar dagen trekt het Russische leger, dat versterkt werd door de mobilisatie van honderdduizenden reservisten, weer ten aanval in het gebied.

