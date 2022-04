Negen opvarenden vermiste Japanse rondvaartboot uit ijskoud water opgevist: overige 17 opvarenden nog vermist

Spaanse gezond­heids­werk­ster (31) loopt twee keer Covid op in amper 20 dagen

Een Spaanse vrouw van 31 die in de gezondheidssector werkt, heeft twee verschillende varianten van het coronavirus opgelopen in amper 20 dagen tijd. Dat is, voor zover geweten, wereldwijd de snelste herbesmetting tot nu toe. Haar casus is beschreven in een Spaans onderzoek.

22 april