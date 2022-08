Negen Mexicaanse mijnwerkers vast in koolmijn na instorting

Turnster, politica en mediabaas: portret van Alina Kabajeva, dertig jaar jonger dan ‘haar’ Poetin

Ze zou Russisch president Poetin vier kinderen hebben geschonken, maar het Kremlin ontkent dat de twee een relatie hebben. Voormalig turnkampioene Alina Kabajeva (39) zag zonet haar tegoeden bevroren door de VS. Wat weten we over de vrouw die in Rusland ‘de first lady in de schaduw’ wordt genoemd?

5:00