Negen mensen opgepakt na instorting gebouw in China

Beelden tonen erbarmelij­ke omstandig­he­den in staalfa­briek Marioepol: "Eén keer per dag eten"

Een groep burgers - 25 personen onder wie zes kinderen jonger dan 14 jaar - heeft het belegerde complex van de staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol kunnen verlaten. Vermoedelijk zitten er nog eens een duizendtal burgers verborgen in de staalfabriek waarvan er een honderdtal ernstig gewond zouden zijn. Zo zijn er berichten en beelden opgedoken over “rottende wonden" en gangreen of koudvuur.

13:17