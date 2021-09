Negen mannen gered uit container in Rotterdam: “Geen verstekelingen, maar drugsuithalers”

NederlandIn de haven van Rotterdam zijn negen mannen in ademnood aangetroffen in een container. De politie vermoedt dat het niet om verstekelingen gaat, maar om drugsuithalers.

Hulpdiensten hebben negen mensen uit een container gehaald aan de Europaweg in Rotterdam, meldt een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Volgens de politie gaat het om mannen in de leeftijden van 18 tot 23 jaar. De mannen kregen last van een zuurstoftekort, daarom werd volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio “massaal uitgerukt”.

Volgens de zegsvrouw hebben de mannen die in de container zaten zelf gebeld omdat ze benauwd werden. In de container lagen boomstammen, die de zuurstof opnamen. De politie vermoedt dat het om mensen gaat die ervoor zorgen dat verstopte drugs uit zeecontainers worden gehaald en van het terrein worden vervoerd. Dat komt vaker voor, zegt een politiewoordvoerder.

Telefoon

Eerder twijfelde de politie nog of mogelijk vanuit een andere container was gebeld, omdat de telefoon nog niet was gevonden. Inmiddels is de telefoon aangetroffen in de container, meldt de politie.

De mannen die uit de container gehaald zijn, maken het volgens de woordvoerder goed. Niemand moest naar het ziekenhuis. Ze zijn allemaal aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Containerbedrijven in de Rotterdamse haven hebben veel last van insluipers die proberen om drugs uit op hun terreinen gestalde containers te halen. Het komt ook voor dat insluipers zich verstoppen in lege containers en daar overnachten. Dit worden ook wel ‘hotelcontainers’ genoemd. Ze verzamelen de partijen cocaïne in een andere container om op een later moment de hele partij van het haventerrein te rijden.

Aanhoudingen

In 2020 werden in de Rotterdamse haven 281 aanhoudingen verricht, waarbij het ging om 152 personen. Dat betekent dat sommige verdachten meerdere keren in het gebied zijn gesnapt. Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het lastig om de insluipers aan te pakken. Want als het OM niet kan bewijzen dat iemand cocaïne kwam ophalen, blijft het bij een boete van 90 euro en wordt de uithaler niet vervolgd.”



Justitie hoopt dat de situatie verandert met de komst van een nieuwe wet: de Eerste Kamer buigt zich nu over een voorstel om indringers maximaal een jaar lang op te sluiten.

De hulpdiensten zijn maandagmiddag massaal uitgerukt naar de Maasvlakte in Rotterdam.