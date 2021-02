Negen mannen gearresteerd in Kameroen op verdenking van homoseksualiteit

Amerikaan­se wetenschap­pers bezorgd over nieuwe coronavari­an­ten opgedoken in Californië en New York

10:35 Amerikaanse wetenschappers zeggen bezorgd te zijn over een variant van het coronavirus in Californië. De variant die in december voor het eerst is vastgesteld en als B.1.427/B.1.429 wordt aangeduid, zou besmettelijker zijn dan de eerste variant van het virus. In de stad New York ontdekten wetenschappers dan weer de variant B.1.526, die nauw verwant zou zijn met de Zuid-Afrikaanse variant. Dat melden Amerikaanse media.