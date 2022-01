Negen kinderen gedood bij explosie van mortiergranaat in Afghanistan

Nog eens vier kinderen raakten gewond toen de granaat tot ontploffing kwam in de buurt van een school in het dorp Baiganan. De gewonde kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, klinkt het in de verklaring van de gouverneur.

Niet-ontplofte munitie die is achtergebleven na tientallen jaren van oorlog in het land, maakt vaak slachtoffers onder kinderen in Afghanistan. Volgens gegevens van de Verenigde Naties zijn in de eerste helft van 2021 meer kinderen en vrouwen gedood en gewond geraakt in vergelijking met de eerste helft van andere jaren sinds de data in 2009 werden bijgehouden.