Negen jaar cel voor jonge Britse mama (19) die baby liet verhongeren toen zij zes dagen lang ging feesten

Camerabeelden legden vast hoe moeder Verphy Kudi haar flat in Brighton verliet op haar verjaardag om 80 kilometer verderop te gaan feesten in Londen en zes dagen later pas terugkeerde. Haar dochtertje Asiah van 20 maanden oud liet ze achter in haar woning.

Het meisje stierf aan griep en honger, nadat ze 5 dagen, 21 uur en 58 minuten alleen was achtergelaten, aldus de openbaar aanklagers volgens Britse media. Toen het ambulancepersoneel uiteindelijk naar de flat werden geroepen, nadat Kudi was teruggekeerd, vonden ze haar ‘onsamenhangend, bedroefd en radeloos’ op de grond, liggend naast haar dochter.

Quote Ze was een hulpeloos jong kind en vertrouwde volledig op jou als haar moeder. Vonnis van de rechter. Ze had pas twee uur nadat ze was thuisgekomen de hulpdiensten gebeld. In die tijd werd ze gezien terwijl ze zakken in een gemeenschappelijke vuilnisbak leegde voordat ze terugging naar haar appartement. Ze vertelde de hulpdiensten dat haar dochter ‘niet wakker werd'. Asiah werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar werd bij aankomst dood verklaard.

Hulpeloos

Kudi, nu 19 jaar oud, barstte in tranen uit nadat ze vrijdag het vonnis van de rechter hoorde. Volgens die rechter heeft de baby ‘bijna onvoorstelbaar lijden’ doorgemaakt voordat ze alleen in de flat stierf. “Ze was een hulpeloos jong kind en vertrouwde volledig op jou als haar moeder. Het is bijna ondraaglijk om haar lijden in de laatste dagen van haar leven te aanschouwen, het lijden dat ze heeft doorstaan ​​zodat jij je verjaardag en de verjaardagen van je vrienden kon vieren als een zorgeloze tiener. Je wist heel goed dat je niet zou moeten doen wat je aan het doen was.”

Volgens de rechter heeft Kudi het ‘vertrouwen van haar dochter op grove wijze geschonden’ en ‘haar wens om haar verjaardag te vieren met vrienden prioriteit gegeven boven de behoeften van haar kind’.

Kwetsbaar

Kudi's advocaat Peter Wilcock noemt het een ‘tragische zaak'. Zijn cliënt zou volgens hem erg jong en kwetsbaar zijn geweest ten tijde van het voorval in december 2019. Op haar 14de begon ze met spijbelen en liep ze weg van huis. De sociale dienst greep in en ze kreeg een maatschappelijk werker toegewezen. Ze verhuisde naar een onderduikadres in Norfolk. Maar er waren zorgen dat ze betrokken was geraakt bij seksuele uitbuiting van kinderen, ze werd zwanger en verhuisde terug naar Brighton.

Ze trok bij een pleeggezin in en dochter Asiah werd geboren op 22 maart 2018. Moeder en dochter gingen daarna inwonen bij Kudi’s moeder, maar drie maanden voor de tragedie werden Kudi en Asiah door de gemeente overgebracht naar een appartement in een woonblok voor kwetsbare gezinnen. In de drie maanden voorafgaand aan de dood van Asiah waren er nog minstens zes andere momenten dat ze het kind alleen in de flat had gelaten, waarvan een keer voor twee hele dagen. Ze maakte de medewerkers van het begeleid wonen-project wijs dat ze het meisje had meegenomen.

In een verklaring heeft de familie van Asiah en Kudi laten weten: “We zijn bedroefd door de huidige situatie en als gezin hebben we veel onbeantwoorde vragen. Verphy heeft zoveel meegemaakt op zo’n jonge leeftijd en we hebben altijd gedaan wat we konden om haar te steunen”.

