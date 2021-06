Negen gewonden na instorting balkon in Duitsland

Uitspraak in zaak die Frankrijk in de ban houdt: Valérie Bacot krijgt geen verdere celstraf voor moord op gewelddadi­ge echtgenoot

26 juni Valérie Bacot mag het assisenhof in het Franse Chalon-sur-Saône als een vrije vrouw verlaten. De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan drie jaar met uitstel, voor de moord op echtgenoot Daniel Polette (61). Dit betekent dat Valérie niet naar de cel hoeft, want ze bracht al een jaar in voorhechtenis door. Met de veroordeling eindigt het proces dat afgelopen week half Frankrijk in de ban hield.