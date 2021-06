Negen gewonden en tientallen woningen in de as gelegd bij grote brand in Pools dorp

In Italië vermist Pakistaans meisje (18) ‘dat veilig en wel in België zat’ is vermoord

18 juni Een vermist Pakistaans meisje (18) in Italië dat volgens haar familie ‘veilig en wel in België zat’, is eind april door haar oom vermoord. Dat heeft de zestienjarige broer van Saman Abbas aan de onderzoeksrechter meegedeeld, melden lokale media vandaag. De verdwijning van Saman houdt Italië al weken in de ban. Haar lichaam is ondanks grootschalige zoekacties nog steeds niet gevonden.