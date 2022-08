Negen gewonden bij ongeval op ‘Fire Dragon’ achtbaan in Duitse Legoland

Vrouw (57) valt uit achtbaan in Duits pretpark en sterft

Horror in een pretpark in Klotten in de Duitse Moezelstreek. Daar is zaterdagmiddag een 57-jarige vrouw uit een achtbaan gevallen. De hulpdiensten konden haar niet meer reanimeren. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.

