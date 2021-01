Negen Franse jongeren in beschuldiging gesteld voor zinloos geweld op 15-jarige Yuriy

Er loopt in Frankrijk een onderzoek tegen negen jongeren omdat ze midden januari een andere jongen zouden hebben aangevallen. De beelden van de aanval werden later verspreid op sociale media. Het slachtoffer, de 15-jarige Yuriy, werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De zaak zorgt voor veel ophef in Frankrijk.

De 15-jarige Yuriy werd op 15 januari in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was aangevallen door andere jongeren. Yuriy bevond zich op het moment van de aanval op het dak van een winkelcentrum in het 15e arrondissement, een welvarende buurt van de Franse hoofdstad.

Lees ook Zinloos geweld op Yuriy (15) schokt Frankrijk

Op 22 januari doken op sociale media beelden op van de aanval. Die duren een twintigtal seconden. Op de beelden is te zien hoe een tiental jonge mensen in sportkleding en jassen met kap een persoon op de grond schoppen en slaan, ook met stokken, en dat ze hem nadien achterlaten. Volgens een bron dicht bij het dossier zou het slachtoffer "een schroevendraaier in zijn zak" hebben gehad tijdens zijn aanval.

“Aanval van ongelooflijke wreedheid”

De zaak zorgt voor opschudding bij onze zuiderburen. Zaterdag werden voor de feiten negen mensen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en nadien in beschuldiging gesteld. Vijf van hen voor poging tot moord, een zesde wegens medeplichtigheid daaraan. Vier minderjarigen en één volwassene werden in voorlopige hechtenis genomen, terwijl de andere vier onder gerechtelijk toezicht werden geplaatst, aldus een gerechtelijke bron.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, had het al over "een aanval van ongelooflijke wreedheid". President Emmanuel Macron belde vorig weekend met de moeder van het slachtoffer, Nataliya Kruchenyk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.