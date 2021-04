Negen doden en meerdere gewonden na schietpartij bij pakjesdienst FedEx in VS

Een zwaar gewapende man opende donderdagavond laat (lokale tijd) het vuur voor en in een vestiging van pakketbezorger FedEx, vlak bij de internationale luchthaven van Indianapolis. Dat is de tweede grootste hub van het koeriersbedrijf. Er werken meer dan 4.500 mensen.

Verschillende slachtoffers

Volgens The New York Times vielen er negen doden. Een van de slachtoffers is de schutter zelf. De politie bevestigt dat de dader zich van het leven heeft beroofd. Over zijn motieven is niets bekend, mogelijk hebben die te maken met het bedrijf. Ook zijn identiteit is nog niet bekend.