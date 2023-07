Negen doden bij instorting dak van turnzaal in noordoosten van China

Elf mensen sterven in brand in Mexicaanse nachtclub nadat man met molotov­cock­tail gooit

De Mexicaanse politie heeft een man opgepakt die een nachtclub bij de Amerikaanse grens in brand stak. In die brand kwamen elf mensen om het leven waarvan zeven mannen en vier vrouwen. Zeker zes anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De security zette de man eerder op de avond uit de club omdat hij onder invloed was en enkele vrouwen lastigviel. Volgens getuigen gooide de verdachte met een molotovcocktail naar de nachtclub waardoor de brand ontstond.