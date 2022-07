Negen doden bij explosie zelfgemaakte bommen in noorden van Burkina Faso

Belangrij­ke Oekraïense elektrici­teits­cen­tra­le in Russische handen

De op één na grootste elektriciteitscentrale van Oekraïne is in Russische handen. Een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt woensdagavond in een interview op YouTube dat de elektriciteitscentrale in de stad Voehlehirsk door de Russen is veroverd. De kolencentrale in de regio Donetsk zou van groot strategisch belang zijn.

