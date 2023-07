Negen doden bij brand in overdekte markt Mexico

Update Nederland­se premier Mark Rutte stapt uit de politiek: “Het voelt nu goed het stokje door te geven”

De Nederlandse premier Mark Rutte stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd in de Tweede Kamer, bij de start van een debat over de val van de Nederlandse regering eind vorige week. Hij zal de VVD-lijst bij de komende verkiezingen, in november, niet meer trekken. “Ik doe dit nu 17 jaar. Ik houd zielsveel van de club, maar het voelt nu goed het stokje door te geven.” De buitenlandse pers schrijft over de premier als “Teflon Mark” die altijd “gewoon” is gebleven.