Negen doden bij auto-ongeval in Las Vegas

Transgen­der man besluit om terug vrouw te zijn: “Hormonen voor rest van mijn leven was niet mijn pad"

De Amerikaanse Alia Ismail werd geboren als een vrouw. In 2015 besloot ze om verder door het leven te gaan als man, startte ze met testosteron en liet ze haar borsten verwijderen. Zes jaar later wilde Alia liever terug een vrouw zijn. Daarom besloot ze om haar hormoonkuur stop te zetten en te ‘de-transformeren’. Met haar verhaal wil ze andere transgender personen aanmoedigen om je eigen identiteit in vraag te stellen. Maar Alia nuanceert wel: “Het is niet omdat hormonen niet mijn ding waren voor de rest van mijn leven, dat het geen oplossing is voor iemand anders.”

29 januari