Negen Amsterdamse appartementen geëvacueerd na vondst kwik in trappenhal

Lichaam Gabby meer dan waarschijn­lijk gevonden, huiszoe­king bij ouders van verdwenen verloofde

20 september De politie in de Amerikaanse staat Wyoming heeft een lichaam gevonden dat “overeenkomt” met de beschrijving van de vermiste 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Dat meldt de FBI. Haar vermissing houdt de Verenigde Staten al dagen in de greep. Petito en haar verloofde Brian Laundrie (23) waren op roadtrip door de Verenigde Staten toen de jonge vrouw plots verdween. Laundrie daagde thuis alleen op, maar is nu zelf ook spoorloos. De politie kamde vorig weekend een uitgestrekt natuurreservaat uit, maar dat leverde niets op. Bij zijn ouders werd nu een huiszoeking uitgevoerd. De zoektocht gaat dus verder, maar er wordt ook ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij uit het leven gestapt is.