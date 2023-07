Negen Amerikaanse soldaten gewond bij crash op militair oefendomein in Duitsland

Wat zou de impact op het Waddenge­bied zijn als het schip zinkt? “Olie kan diep in de bodem trekken en lange gevolgen hebben”, zegt bioloog

De brand op het vrachtschip Fremantle Highway is nog altijd niet onder controle. Als het schip zinkt, kunnen de gevolgen desastreus zijn voor de trekvogels en zeehonden die er leven. Milieuorganisatie Waddenvereniging wil dat het schip zo ver mogelijk van het gebied wordt afgevoerd. Waarom is het Waddengebied zo kostbaar? “Vergelijk de Waddenzee qua natuur met The Grand Canyon of het Groot Barrièrerif”, zegt Nederlands bioloog Ellen Kuipers.