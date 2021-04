Negen activisten veroordeeld voor grote manifestatie in Hongkong

Nieuwe beelden opgedoken van George Floyd die smeekt voor zijn leven: “Alsje­blieft, schiet me niet neer”

10:29 De dood van George Floyd is uit alle hoeken gefilmd. Niet alleen door omstanders, maar ook door de diverse bodycams van politiemensen. Zo is er tijdens het strafproces alweer een nieuwe video opgedoken waarop onder meer te zien en te horen is hoe Floyd smeekt voor zijn leven.