Negatieve recensie over verhuurde kamer leidt tot poging moord: Nederlander (75) opgepakt in Griekenland

Britse vrouw met Alzheimer dood aangetrof­fen langs weg in Turkije

In de Turkse provincie Antalya is het levenloze lichaam van een 74-jarige Britse vrouw aangetroffen. De vrouw leed aan de ziekte van Alzheimer. Ze werd bewusteloos gevonden in de nabijheid van een bosrijk gebied in de buurt van het dorp Asmaca, ten noorden van badplaats Alanya.