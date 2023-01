Neergeschoten vrouw aan Nederlands winkelcentrum vecht voor haar leven, ex na vijf dagen nog altijd voortvluchtig

Studente in levensge­vaar nadat ze wordt neergesto­ken op campus in Parijs, verdachte opgepakt

Op een universiteitscampus in het centrum van Parijs is een jonge vrouw neergestoken. De vermoedelijke dader is opgepakt, zo is van een bron dicht bij het dossier vernomen. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

25 januari