Neen, dit is geen stort: meer dan 10.000 m³ (!) afval komt op enkele dagen tijd terecht in Bosnische rivier

Lichaams­res­ten van 17-jarige jongen gevonden in afvoerbuis van apparte­ments­ge­bouw: "Bewoners klaagden over verstopt toilet"

In Frankrijk is afgelopen dinsdag een lichaam aangetroffen in een afvoerbuis van een appartementsgebouw. De gruwelijke ontdekking werd gedaan in de gemeente Saint-Priest, in de buurt van de stad Lyon. Volgens de eerste analyses van de politie is het lichaam, dat in stukken was gesneden, van een 17-jarige jongen. Een verdachte (28) is opgepakt.

20 januari