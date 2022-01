Nee, Canadees ‘vrijheidskonvooi’ brak geen Guinness wereldrecord en er waren al helemaal geen 50.000 truckers aanwezig

Op sociale media is er al enkele dagen veel te doen over het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’ in Canada. Tienduizenden truckers zouden protesteren tegen een vaccinatieverplichting. Factcheckers van Snopes ontkrachten echter claims over het aantal deelnemers: “Dat er 50.000 vrachtwagens deelnamen aan het konvooi is een grove overdrijving die ingaat tegen al het beschikbare bewijs.”

Op 15 januari dit jaar ging een coronavaccinatieplicht in voor truckchauffeurs die heen en weer reizen tussen Canada en de Verenigde Staten. Dat zorgde voor protest, dat uitmondt in de ‘Freedom Convoy’ of ‘vrijheidskonvooi’. In de vele berichten op sociale media is er sprake van honderden tot wel meer dan 50.000 deelnemende vrachtwagens. Er is ook sprake van een kolonne van honderden kilometers, meer dan een miljoen betogers en het feit dat het record voor lange vrachtwagenkonvooi verbroken is.

Volgens factcheckers van ‘Snopes’ is het heel erg onwaarschijnlijk dat de geclaimde cijfers correct zijn. Met 480 vrachtwagens en een lengte van 7,5 kilometer is het huidige wereldrecord in de Egyptische hoofdstad Caïro te situeren. Volgens Snopes zou een konvooi van 50.000 truckers er dan ook voor moeten zorgen dat de ‘vrijheidskonvooi’ zich uitstrekt over 750 kilometer. Er is daarvoor echter geen enkel bewijs of indicatie.

Een officiële telling is er niet. Bovendien is de “vrijheidskonvooi” verspreid over verschillende dagen en deden er ook kleinere voertuigen mee. Niet iedereen reed de hele route af. Ook zijn veel van de foto’s en video’s die circuleren helemaal niet van de “vrijheidskonvooi”. Zo zagen factcheckers van Reuters dat er een foto circuleert die getrokken werd tijdens een show in 2019. En dat is niet het enige foutieve gebruik van beeldmateriaal.

Verschillende nieuwsmedia spreken bovendien over ‘honderden’ en niet ‘tienduizenden’ vrachtwagens die deelnemen. Hoewel duizenden naar buiten kwamen om de truckers aan te moedigen, spreekt een reporter van niet meer dan 100 vrachtwagens. Een andere journalist meldt dat de politie het heeft over ruim 100 truckers en meer dan dubbel zo veel auto’s.

Het cijfer van 50.000 truckers komt bovendien van de organisatoren zelf. Die hebben redenen om een hoger getal te claimen dan realistisch is. Snopes bekeek ook cijfers van de vrachtvervoersindustrie en dat werpt meteen een helder licht op de zaak.

De vaccinatieverplichting zou impact hebben op zo’n 16.000 vrachtwagenchauffeurs. Dat is zo’n 15 procent van het totaal aantal. Elk van die truckers zou dus moeten deelnemen en bovendien ook al hun collega’s die niet eens onder de verplichting vallen. Bovendien is het gros van de truckers wel degelijk volledig gevaccineerd, met een vaccinatiegraad die gelijkaardig zou moeten zijn aan die van de algemene bevolking.