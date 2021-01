Nederlandse zwartepietenprotest breidt uit naar carnaval: “Stereotyperende kostuums zijn schadelijk, kwetsend en racistisch”

Aalst Komt vaccinatie dit jaar op tijd om carnaval volgend jaar te redden?: “Tegen september moeten we aan onze praalwa­gens kunnen beginnen, anders is er weer geen stoet”

6 januari In 2021 slaan we Aalst carnaval over, maar kunnen de carnavalisten dit jaar wel een wagen bouwen voor carnaval 2022? Aalst viert een heel jaar carnaval, wordt wel eens gezegd, en sommige groepen beginnen in niet-coronatijden al in april aan hun wagen en kostuums. In carnavalsmiddens wordt september als uiterste datum gezien om te starten met de bouw van een carnavalswagen, maar kan dat dit jaar wel? Want pas tegen eind 2021 zal iedereen gevaccineerd zijn.