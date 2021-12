Nederlandse ziekenhuizen tellen laagste aantal coronapatiënten sinds half november, maar aantal besmettingen begint weer te stijgen

Opnieuw heel wat Nederland­se shoppers naar Antwerpen (maar wel minder dan vorige dagen), spoorwegpo­li­tie en NMBS zetten extra personeel in

Het is donderdag opnieuw druk op de snelwegen richting Antwerpen. Net zoals eerder deze week gaan veel Nederlanders vanwege de lockdown in eigen land een dagje winkelen in België. Volgens de Nederlandse Wegenwacht ANWB is het donderdag wel rustiger dan voorgaande dagen. Ook op de treinen is het iets minder druk. Gisteren/woensdag was dan weer een voorlopige recorddag met liefst 7.600 Nederlanders die per trein naar ons land trokken. Ook de parkings in Antwerpen stonden toen propvol met auto’s met Nederlandse nummerplaten.

16:49