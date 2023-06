Nederlandse wint grootste missverkiezing voor trans vrouwen

“Mijn vader zei: ‘Zulke mensen moeten ze doodschie­ten.’” 3 senioren over lgbtq+ zijn, vroeger en nu

Toen ze jong waren, sprak niemand het woord ‘homo’, ‘lesbisch’ of ‘trans’ ooit uit. Dus tastten ze stiekem de grenzen af. Met een huisgenote. Een boerenjongen op het veld. Op deze Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie doen Roger (78), Maggy (75) en Samuel (61) hun verhaal, over lgbtq+ vroeger en nu en hun angst voor later. “Een holebi zit in het rusthuis soms heel alleen aan tafel.”