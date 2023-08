Nederlandse VVD sluit samenwerking met partij van Geert Wilders niet uit

Coronavi­rus wint terrein in Duitsland, Frankrijk en andere landen, maar geen reden tot onrust in ons land

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) waarschuwt donderdag voor een stijging in het aantal coronabesmettingen de komende weken. De epidemie dijt weer uit in landen, als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het ECDC denkt echter dat de epidemie niet de proporties zal aannemen van de vorige coronagolven. Ook in ons land is er nog geen reden tot zorgen, zeggen Belgische experten.