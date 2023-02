Nederlandse vrouwen beschuldigen nonnen van jarenlange dwangarbeid

De vrouwen eisten vrijdag voor de rechtbank in het Nederlandse Haarlem erkenning van de misstanden en schadevergoeding voor de materiële en immateriële schade van de verantwoordelijke kerkgenootschappen. De zaak betreft in totaal zo'n 15.000 tienermeisjes die van 1951 tot 1979 in Nederland onder toezicht stonden van ‘De Zusters van de Goede Herder’.

Zes van de vrouwen legden tijdens de behandeling verklaringen af. Behalve om de haverklap bidden op de knieën was het continu werken geblazen, ook op zaterdagochtend. "Je mocht nooit stilzitten. Ik was veertien en zat de hele dag achter de trapnaaimachine. Soms kon ik tien seconden rusten, maar dan moest ik doorwerken, ik heb er versleten rugwervels aan overgehouden. Ik zat op een te hoge stoel. Je was een soort robot." Een andere vrouw getuigde dan weer dat ze geen schrik had om in de hel te belanden na haar dood, "want ik heb al in de hel gezeten", klonk het.