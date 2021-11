Nederlandse vrouw na twee uur gered uit zinkgat in eigen achtertuin

WERVIK/MOORSLEDE “Wij durven met peuter Finn niet meer in onze tuin. De aarde zakt beetje bij beetje weg”: Robbe en Amber maken zich zorgen om bouwput naast hun huis

Een appartementsblok in de achtertuin, veel Vlamingen zien het liever niet gebeuren. Als er bij de voorbereidende werken dan ook nog eens een gigantische bouwput gegraven wordt, houden de buren hun hart vast. In de Koestraat in Wervik durven Robbe Masschelein en Amber Collie met hun peuter Finn (20 maanden) even niet meer in de tuin, nadat afgelopen weekend een deel van hun tuin wegzakte in de bouwput. “De aannemer noemt ons sensatiezoekers, maar wij vrezen blijvende schade”, zegt het koppel.

