Nederlandse vrouw (51) overleden nadat boom op auto valt tijdens storm Poly

KIJK. In Nederland geldt code rood vanwege storm Poly

Het incident gebeurde rond 08.30 uur op de Marnixstraat in Haarlem. Er zaten twee mensen in de auto op het moment dat het gebeurde. Omstanders hebben de vrouw gereanimeerd. Een traumahelikopter was snel ter plaatse. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. “De reanimatie mocht niet meer baten”, vertelt een woordvoerster van de politie Noord-Holland. “Zij is aan haar verwondingen overleden.”