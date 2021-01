Nederlandse virologe: "Val van kabinet is 'worst possible timing‘”

Vanaf zaterdag huisarrest van 18 tot 6 uur in heel Frankrijk voor minstens twee weken

14 januari De Fransen moeten mogelijk allemaal van 18 uur tot 6 uur van de straat in het kader van de beperkingen die worden opgelegd om het gevreesde coronavirus te bestrijden. Premier Jean Castex deelde dat vanavond mee tijdens een persconferentie. In 25 departementen is al een avondklok van kracht die om 18 uur begint, in de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20 uur de deur uit.