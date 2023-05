Nederlandse verpleger moet zich verantwoorden voor 20 sterfgevallen: “Hij gaf het zelf toe”

Nederlandse verpleegkundige Theodoor V. (30) wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van twintig patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekendgemaakt. “De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden”, aldus het OM.

Het OM baseert het getal op een brief die het ziekenhuis had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe. “In deze brief werd melding gemaakt van een aantal gesprekken die de verdachte had gevoerd met diverse hulpverleners. In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd”, aldus het OM in een persbericht over de zaak.

Daarop besloot de zorgorganisatie de geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA. De verdachte was toen al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek is momenteel in volle gang. Deskundigen onderzoeken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. Ook vergelijken ze het dienstrooster van de verdachte met de overlijdens van patiënten. Het onderzoek richt zich op de periode maart 2020 tot mei 2022, meldde het ziekenhuis eerder. De resultaten van dit onderzoek worden eind juni verwacht.

De verdachte is verhoord, alsook zijn collega’s en naasten. Zijn advocaat Tjalling van der Goot wil niets zeggen over de inhoud van de verklaringen die de man heeft afgelegd. “We zijn in het algemeen terughoudend met het doen van publieke uitlatingen”, antwoordt de raadsman op de vraag of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.