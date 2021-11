Nederlandse verdachte doet boekje open over ‘methode-Taghi’: “Bij het kleinste ding kon hij al omslaan”

Antwerpen/Amsterdam Verdachten van drugsmoord op Antwerpse havenbaas pakken proces luchtig op: “Die getuige is niet lekker bij zijn hoofd”

Keylow, Jack, Snow en Marcano, vier leden van de Nederlandse motorbende Caloh Wagoh, lijken er gerust in. De officier van justitie staat niet sterk om hen de liquidatie van de Antwerpse zakenman Stefaan Bogaerts aan te wrijven. Stefaan Bogaerts die een containerfirma had in de Antwerpse haven, werd in 2017 met vijf kogels afgemaakt. Dit is één van de moorden die Caloh Wagoh zou hebben uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse drugsmaffia.

