Nederlandse verdachte biedt gestolen Van Gogh aan in ruil voor strafvermindering

Antwerpen Expo ‘Van Gogh, the Immersive Experience’ wordt verlengd tot 18 april

7 februari De expo ‘Van Gogh, the Immersive Experience’ in de Waagnatie wordt verlengd tot en met zondag 18 april. De expo draait rond het leven en werk van Vincent Van Gogh, maar in plaats van de echte schilderijen te zien wordt de bezoeker via audio, videoprojectie en virtual reality ondergedompeld in de wereld van de schilder. Op vrijdag 5 maart wordt een bijzondere nocturne georganiseerd.